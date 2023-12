Staubsauger verursacht Küchenbrand in Brombachtal

Bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Brombachtal (Odenwald) haben sich am Mittwochabend zwei Menschen eine Rauchgasvergftung zugezogen.

Offenbar entzündete sich wegen eines technischen Defekts ein Staubsauger und setzte die Küche in Brand, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Feuerwehr löschte das Feuer.