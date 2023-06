Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen Mordverdachts in Steinau an der Straße

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen Mordverdachts in Steinau an der Straße Bild © 5vision.news

Frau in Steinau an der Straße getötet

Festnahme in Steinau an der Straße

Eine 32-Jährige ist in Steinau an der Straße getötet worden. Der Ehemann wurde festgenommen. Die getötete Frau hinterlässt drei Kinder, die sie gemeinsam mit ihrem mutmaßlichen Mörder hatte.

Zeugen hatten am frühen Donnerstagmorgen um 0.25 Uhr die Rettungskräfte alarmiert und von zwei blutüberströmten Personen in einer Wohnung in Steinau an der Straße (Main-Kinzig) berichtet, wie die Polizei mitteilte.

Die Helfer fanden die 32-Jährige bereits leblos vor – mit Spuren scharfer Gewalteinwirkung. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Ehemann widerstandslos festgenommen

Als Verdächtigen nahm die Polizei vor Ort den 39 Jahre alten Ehemann der Getöteten widerstandslos fest. Er wies ebenfalls Schnittverletzungen auf, deren Herkunft und Ursache zunächst weitgehend unklar blieben. Schwerverletzt kam er in ein Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen ermitteln wegen Mordverdachts. Motivlage und Hergang seien Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, so die Polizei.

Schreie aus der Wohnung

Bewohner hatten unter anderem berichtet, kurz zuvor laute Schreie aus der Wohnung des Paares gehört zu haben. Es lebte mit den drei gemeinsamen Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft.

Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat infolge familiärer Streitigkeiten aus. Noch in der Nacht wurden Spuren gesichert. Auch das mutmaßliche Tatmittel, ein Messer, wurde gefunden und sichergestellt. Über die genaue Todesursache sollte eine Obduktion Aufschluss bringen.

Der 39 Jahre alte mutmaßliche Mörder sollte an diesem Freitag beim Amtsgericht Hanau vorgeführt werden. Die drei Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren wurden in Obhut des Jugendamtes gegeben.