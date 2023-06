Steine und Farbbeutel auf Justizgebäude in Kassel

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag das Justizgebäudes an der Schönen Aussicht in Kassel mit Steinen und Farbbeuteln beworfen.

Die Fassade und mehrere Glaselemente wurden dabei beschädigt. Der Schaden liegt sich nach ersten Schätzungen im Bereich eines oberen fünfstelligen Betrages, wie die Polizei mitteilte. Die Die mutmaßlichen Täter seien geflüchtet. Der Staatsschutz ermittle. Einem Bericht der HNA zufolge soll ein Bekennerschreiben aufgetaucht sein, das sich auf die Verurteilung der Kasseler Studentin Lina E. am Mittwoch bezog.