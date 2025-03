Steinewurf von Bahnbrücke in Ober-Ramstadt

Unbekannte haben einen Stein von einer Bahnbrücke nahe der Neugasse in Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) geworfen.

Veröffentlicht am 31.03.25 um 12:34 Uhr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verfehlten sie ein vorbeifahrendes Auto. Die drei etwa 20 Jahre alten Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Zeugin beobachtete die Tat am Sonntag.