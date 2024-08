Mann in Hessisch-Lichtenau durch Messer schwer an der Hand verletzt

Ein 34-Jähriger ist bei einem Streit mit einem 43-Jährigen schwer durch ein Messer an der Hand verletzt worden. Er musste notoperiert werden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zu dem Vorfall am Samstagabend. Den Ermittlungen zufolge tranken die beiden Männer zunächst gemeinsam, später besuchten sie die Freundin des 34-Jährigen. Dort kam es zum Streit mit dem Messer. Die 29-Jährige, die die Männer trennen wollte, wurde durch oberflächliche Schnittverletzungen leicht an der Hand verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde in Tatortnähe festgenommen.