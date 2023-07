Streit in Flüchtlingsunterkunft in Pfungstadt

In einer Flüchtlingsunterkunft in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) ist es am Sonntagabend zu einem Streit mehrerer Bewohner gekommen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurden dabei sechs Personen im Kopf- oder Schulterbereich leicht verletzt. Auch Hieb- und Stichwaffen seien im Spiel gewesen. Drei Menschen kamen ins Krankenhaus.