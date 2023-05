Ein Streit in einem Restaurant in Frankfurt über den Preis für eine Flasche Champagner wird in Düsseldorf vor Gericht ausgetragen.

Ein Mann aus Neuss (NRW), der die Flasche bestellt und mit einer Gruppe getrunken hatte, gab an, die Flasche sei für 1.300 Euro angeboten worden. Der Kellner und die Restaurant-Betreiberin beteuern, ihm den Preis von 13.000 Euro genannt zu haben.