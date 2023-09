Streit mit Messern in Vellmar ausgetragen

Mit Messern haben zwei 18 und 21 Jahre alte Männer am Wochenende einen Streit in Vellmar (Kassel) ausgetragen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, erlitt dabei der ältere eine erhebliche Stichverletzung am Oberkörper. Der andere wurde durch einen Schnitt an der Hand verletzt. Gegen beide wird wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung ermittelt.