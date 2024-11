Streit mit Verletzten in Homberg/Efze

Mehrere Personen sind am Donnerstag vor einem Wohnhaus in Homberg/Efze (Schwalm-Eder) aufeinander losgegangen.

Veröffentlicht am 01.11.24 um 13:17 Uhr

Insgesamt kamen fünf Personen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren leicht verletzt in Krankenhäuser, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Alle Personen stammen aus dem dortigen Wohnhaus, in dem laut Angaben Monteure von Firmen untergebracht sind. Die Hintergründe für den Vorfall sind noch unklar.