Stromausfall in mehreren Rhein-Main-Gemeinden

In der Nacht zum Samstag kam es gegen ein Uhr in Teilen von Hattersheim (Main-Taunus), Kelsterbach (Groß-Gerau) und Kriftel (Main-Taunus) zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung.

Veröffentlicht am 07.09.24 um 09:58 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Wie die zuständige Syna GmbH mitteilte, war ein defektes Kabel im Erdreich die Ursache. Durch Netzumschaltungen erhielten die rund 5.000 betroffenen Haushalte gegen 5.20 Uhr wieder Strom. Das Kabel wird nun repariert.