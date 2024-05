Fahrradfahrer in Mainflingen schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwoch auf dem Mainuferweg in Mainflingen in Mainhausen (Offenbach) gestürzt und ist schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag verlor der 68-Jährige die Kontrolle über sein Rennrad, als er an einer Gruppe von Fußgängern vorbeifahren wollte und beim Überholen offenbar einen Fußgänger streifte.