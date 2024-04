Suchaktion in Wiesbaden

Seit dem Wochenende war die Bewohnerin eines Wiesbadener Pflegeheims vermisst worden. Eine großangelegte Suchaktion blieb erfolglos. Die Leiche der 82-Jährigen wurde schließlich auf dem Dach der Einrichtung entdeckt.

Die 82 Jahre alte Frau wurde zuletzt in der Nacht auf Samstag lebend im Gebäude des Wiesbadener Pflegeheims gesehen. Nachdem sie am frühen Sonntagmorgen nirgendwo auftauchte, starteten Polizei und Feuerwehr eine umfangreiche Suche rund um das Heim, in dem die Seniorin lebte.

Dabei kamen nach Angaben des Polizepräsidiums Westhessen auch ein Hubschrauber und Drohnen zum Einsatz. Die Suche blieb jedoch zunächst erfolglos.

Erst am Montagnachmittag sei dann der leblose Körper der Frau auf dem Dach der Pflegeeinrichtung gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Noch sei unklar, wie die Seniorin auf das Dach gelangt sei und wie lange sie sich dort aufgehalten habe. Auch die Todesursache sei noch nicht geklärt. Hinweise auf Suizid oder ein Gewaltverbrechen lägen derzeit nicht vor, hieß es auf hr-Anfrage.