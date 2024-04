Suchaktion in Wiesbaden

Seit dem Wochenende war die Bewohnerin eines Wiesbadener Pflegeheims vermisst worden. Eine großangelegte Suchaktion blieb erfolglos. Die Leiche der 82-Jährigen wurde schließlich auf dem Dach der Einrichtung entdeckt.

Die 82 Jahre alte Frau wurde zuletzt in der Nacht auf Samstag lebend im Gebäude des Wiesbadener Pflegeheims gesehen. Nachdem sie am frühen Sonntagmorgen nirgendwo aufgetaucht war, starteten Polizei und Feuerwehr eine umfangreiche Suche rund um das Heim, in dem die Seniorin lebte.

Dabei kamen nach Angaben des Polizepräsidiums Westhessen auch ein Hubschrauber und Drohnen zum Einsatz. Die Suche blieb jedoch zunächst erfolglos.

Erst am Montagnachmittag sei dann der leblose Körper der Frau auf dem Dach der Pflegeeinrichtung gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Noch sei unklar, wie die Seniorin auf das Dach gelangt sei und wie lange sie sich dort aufgehalten habe. Auch die Todesursache sei noch nicht geklärt. Hinweise auf Suizid oder ein Gewaltverbrechen lägen derzeit nicht vor, hieß es auf hr-Anfrage.

Wiesbadener Kurier: Seniorin sperrte sich auf Dach aus

Nach Angaben des Wiesbadener Kuriers handelt es sich um das Antoniusheim in Wiesbaden. Die Verstorbene, die dort seit 2021 gewohnt habe, soll sich demnach unbemerkt auf das Dach begeben haben - in einen "verwaisten Bereich", wie das Antoniusheim dem Wiesbadener Kurier (Link führt zu einer Bezahlschranke) mitgeteilt habe.

Dem Bericht zufolge habe sich die 82-Jährige ausgesperrt. Dann sei sie nach bisherigem Kenntnisstand gestürzt, sie habe niemanden auf ihre Situation aufmerksam machen können. Die genauen Umstände ihres Verschwindens sind weiterhin unklar. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.