Suchaktion nach Hilferufen an der Lahn in Gießen eingestellt

Nach einem Notruf hat die Polizei am Lahnufer in Gießen in der Nacht und am Samstagmorgen nach einem Mann gesucht.

Gegen 11 Uhr sei die Suche nach dem mutmaßlich in die Lahn gestürzten Mann eingestellt worden, teilte die Polizei am Samstagmittag mit. Eine Zeugin hatte gegen 2.20 Uhr Hilferufe am Uferweg gehört und die Polizei alarmiert. Eine erste Suchaktion in der Nacht zum Samstag blieb erfolglos. Am Samstagmorgen hatten Einsatzkräfte unter anderem mit vier Booten nach einer Person in der Lahn oder am Ufer gesucht.