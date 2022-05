Wettbüro in Gießen überfallen

Täter bewaffnet Wettbüro in Gießen überfallen

Zwei bewaffnete Männer haben am Dienstagabend in Gießen ein Wettbüro am Lindenplatz überfallen.

Nach Angaben der Polizei bedrohte einer der Täter drei Kunden mit einer Pistole, während der zweite Täter von dem Angestellten Bargeld verlangte - ebenfalls mit vorgehaltener Waffe. Laut Polizei konnten die Täter mit ihrer Beute flüchten.