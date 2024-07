Nach einem versuchten Raubüberfall mit einer Schreckschusswaffe auf einen Getränkemarkt am Mittwoch in Groß-Bieberau (Darmstadt-Dieburg) hat die Polizei nach Zeugenhinweisen am Donnerstag einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er am Freitag einem Haftrichter des Amtsgerichts vorgeführt. Dieser entschied, dass der Tatverdächtige in U-Haft kommt.