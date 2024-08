In Bad Nauheim, der einstigen Heimat des "King of Rock 'n' Roll", ist das alljährliche Elvis-Festival gestartet. In den drei Tagen werden mehrere zehntausend Besucher erwartet, viele kommen kostümiert.

"Love me tender, love me sweet, never let me go" - das ist nicht nur eine der berühmtesten Textzeilen von Elvis Presley, es könnte auch das inoffizielle Motto des alljährlichen "European Elvis Festival" sein, das am Freitagabend in Bad Nauheim (Wetterau) begonnen hat. Es ist der 47. Todestag des "King of Rock 'n' Roll".

Für drei Tage steht die Stadt nun wieder im Zeichen des Rock ’n’ Roll, Tausende Fans drücken im Rahmen der Veranstaltung ihre Zuneigung und Liebe zu ihrem Idol aus, und sie lassen ihn nicht gehen - das Festival findet in diesem Jahr immerhin schon zum 22. Mal statt.

"Es ist gut angelaufen"

"Es wird sehr, sehr gut angenommen", sagte ein Sprecher der Veranstalter zu Beginn. Alleine zur Auftaktparty am Abend wurden rund 1.000 Menschen erwartet. Das wäre dem Sprecher zufolge ein Besucherrekord: "Es ist gut angelaufen und es geht hoffentlich so weiter".

Bis einschließlich Sonntag dürften sich nach Einschätzung der Veranstalter wieder mehrere zehntausend Fans von Musik-Legende Elvis Presley in der Stadt im Wetteraukreis einfinden. Rund 3.000 Tickets wurden nach Angaben der Stadt für die Veranstaltungen im Vorfeld verkauft.

Als der "King" in Bad Nauheim wohnte

Presley war einst von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat im benachbarten Friedberg stationiert und hatte während dieser Zeit in Bad Nauheim gelebt.

Bei Erlebnisführungen können Interessierte Originalschauplätze besuchen. Musik von Elvis und aus seiner Zeit gibt es bei einer Elvis-Party und Konzerten. Eine Sonderausstellung widmet sich den Live-Auftritten des US-Stars und zeigt Originalstücke aus seinem Besitz wie Kleidung, Instrumente, Dokumente und Werbeplakate.