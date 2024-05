Taxifahrer-Streit eskaliert in Eltville

Ein Streit unter Taxifahrern ist am späten Mittwochabend am Bahnhof in Eltville (Rheingau-Taunus) eskaliert.

Zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren seien mit Stichverletzungen im Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten nahmen einen 47-jährigen Tatverdächtigen fest.