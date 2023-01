Telefonbetrüger erbeuten 25.000 Euro in Eltville

Falsche Polizisten haben in Eltville (Rheingau-Taunus) von einem Senior 25.000 Euro erbeutet.

Nach Polizeiangaben vom Freitag riefen sie am Donnerstag bei dem Rentner an und behaupteten, seine Tochter sei in Gewahrsam, weil sie einen tödlichen Unfall verursacht habe. Gegen die Summe käme sie auf Kaution frei. Der Mann übergab das Geld einer Komplizin.