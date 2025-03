Telefonbetrüger erbeuten Schmuck in Groß-Umstadt

Telefonbetrüger in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) haben eine Seniorin im Stadtteil Heubach am Donnerstag so unter Druck gesetzt, dass sie ihnen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro ausgehändigt hat.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gab sich einer der Täter als Enkel aus.