Temporäre Brücke am Bahnhof in Frankfurt-Griesheim

In Frankfurt-Griesheim ist am Montagabend als Ersatz für die marode Omegabrücke eine neue Behelfsbrücke am Bahnhof freigegeben worden. Nun kommen zumindest Rad- und Fußgänger wieder über die Schienen. Autofahrer müssen weiterhin einen Umweg fahren.

Die Behelfsbrücke entstand innerhalb von fünf Monaten und hat rund fünf Million Euro gekostet. Sie soll als Provisorium mindestens fünf Jahre im Einsatz sein. Die baufällige Omegabrücke war im vergangenen Jahr abgerissen worden.