Nach Ausschreitungen in Gießen Terrorverdacht - Razzia gegen eritreische Regierungsgegner

Bei Ausschreitungen rund um das Eritrea-Festival in Gießen waren 2023 insgesamt 26 Polizisten verletzt worden. Die mutmaßlichen Drahtzieher stehen nun im Fokus der Justiz. Am Mittwoch fanden Razzien unter anderem in Hessen statt. Der Vorwurf: Terrorismus.

Eine Aufnahme von den Ausschreitungen beim Eritrea-Festival 2023 in Gießen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Sicherheitsbehörden sind am Mittwoch in Hessen und weiteren Bundesländern mit einer Großrazzia gegen eritreische Regierungsgegner vorgegangen. Es gehe um den Verdacht der Gründung und Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Insgesamt 20 Objekte wurden durchsucht, davon acht in Hessen. Die 17 Beschuldigten sollen leitende Funktionen der sogenannten "Brigade N'Hamedu" übernommen haben und für Ausschreitungen beim Eritrea-Festival 2022 und 2023 in Gießen verantwortlich sein.