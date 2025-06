Tesla kracht in Café in Friedberg

Mit voller Wucht ist ein Tesla in die Terrasse eines Cafés in Friedberg gefahren. Ein Gast wird verletzt, der Fahrer flieht zu Fuß. Ein Video zeigt den Moment des Aufpralls.

In Friedberg (Wetterau) ist am Sonntagabend ein Autofahrer in den Außenbereich eines Cafés gefahren und anschließend geflüchtet. Gegen 19.30 Uhr kam der Mann in der Bismarckstraße mit einem schwarzen Tesla von der Straße ab und durchbrach die Plexiglas-Abtrennung der Manula Café - Bar Lounge. Laut Polizei leitete das Auto eine automatische Bremsung ein - trotzdem fuhr es in die Terrasse.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Bei der Fahrt wurden ein Metallzaun sowie ein Hinweisschild umgefahren. Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen mehrere Gäste auf der Terrasse, wie die Polizei mitteilte. Das umstürzende Schild traf einen Mann an der Schulter. Er wurde leicht verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf.

Fahrer flieht zu Fuß

Nach dem Aufprall soll der Fahrer kurz zurückgesetzt und den Wagen abgestellt haben. Anschließend soll er zu Fuß geflohen sein. Zeugen berichteten der Polizei, der Mann habe einen betrunkenen Eindruck gemacht.

Glassplitter und ein umgestürzter Aufsteller: Der Tesla durchbrach die Abtrennung der Café-Terrasse. Bild © Manula Café - Bar Lounge

Der Besitzer des Cafés sagte dem hr, der Autofahrer sei zunächst rund zehn Minuten am Unfallort geblieben – dann sei er verschwunden. Kurz darauf sei seine Ehefrau erschienen. Sie habe erklärt, ihr Mann müsse geschäftlich nach Großbritannien und sei möglicherweise bereits auf dem Weg zum Flughafen. Die Polizei traf erst später ein.

Polizei kennt den mutmaßlichen Fahrer

"Das Fahrzeug haben wir, und wir wissen auch, wer der Fahrer ist", sagte ein Sprecher der Polizei dem hr. Es handele sich um einen Firmenwagen - über die Halterdaten konnte der mutmaßliche Fahrer schnell identifiziert werden. Gefasst wurde er bisher jedoch nicht.

Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Beitrags war ein Video zu sehen, das den Moment des Aufpralls auf der Terrasse zeigt. Die Aufnahmen stammten vom Besitzer des Cafés, der zunächst der Veröffentlichung zugestimmt hatte. Später widerrief er sein Einverständnis. Wir haben das Video daraufhin entfernt.