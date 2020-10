Greenpeace: Regierung kann Rodung stoppen

Die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen könnte die Rodungsarbeiten für den Ausbau der A49 noch stoppen. Zu diesem Schluss kommt eine rechtliche Analyse von Greenpeace, die am Samstag in Hamburg veröffentlicht wurde. Darin heißt es, noch seien wichtige umweltrechtliche Fragen offen, etwa wie sich der Bau der Autobahn samt der dafür nötigen Rodung auf das Grundwasser auswirke. Solange nicht nachgewiesen sei, dass das Wasserrecht eingehalten wird, könne die Landesregierung Rodung und Bau stoppen.

Auch müsse die bereits vorliegende Baugenehmigung aus dem Jahr 2012, der sogenannte Planfeststellungsbeschluss, nicht zwangsläufig umgesetzt werden, sondern könne geändert werden. "Drei Dürresommer in Folge und Trinkwassernotstand auch in Hessen zeigen: Unsere Welt hat heute nichts mehr mit der zu tun, in der diese Autobahn geplant wurde. Darauf muss die Verkehrsplanung reagieren", sagte eine Sprecherin der Umweltorganisation. Greenpeace fordert zudem die Europäische Investitionsbank auf, Gelder für den umstrittenen A49-Ausbau zu stoppen. In einem Brief an die Spitze der Förderbank habe man darum gebeten, ein Darlehen von 264 Millionen Euro für das Projekt zu kündigen. Verschickt wurde das Schreiben bereits am Mittwoch.