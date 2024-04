Zu einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw ist es im Frankfurter Stadtteil Niederrad gekommen. Eine 62 Jahre alte Frau kam ums Leben. Ein Mann und ein Kind wurden leicht verletzt.

Videobeitrag Video Tödlicher Unfall mit Rettungswagen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, passierte der Unfall am Montag am Schwanheimer Ufer an der Auffahrt zur A5. Dem Sprecher zufolge war das Einsatzfahrzeug mit Sondersignalen unterwegs, um eine Patientin ins Uniklinikum zu bringen, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Pkw kam.

In dem Pkw starb eine Frau, ein Mann und ein Kind wurden verletzt. Bild © 5vision.news

Fahrer und Kind leicht verletzt

In dem Auto wurde eine 62-Jährige eingeklemmt und dabei so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starb. Der Fahrer, ein 66-Jähriger, und ein 2 Jahre altes Kind seien in dem Auto leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Keine Verletzten gab es in dem Rettungswagen. Darin saßen den Angaben zufolge ein 31 Jahre alter Fahrer und ein 27 Jahre alter Notfallsanitäter sowie die 84 Jahre alte Patientin.

Kollision im Kreuzungsbereich

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 66-jährige Fahrer auf Höhe der Europabrücke beabsichtigt, auf die A5 in Richtung Norden aufzufahren. Im Kreuzungsbereich sei der Wagen dann mit dem Rettungswagen kollidiert und auf eine Verkehrsinsel geschleudert worden. Der Rettungswagen sei mit einer Leitplanke kollidiert.

Ein Gutachter wurde beauftragt, den genauen Hergang des Unfalls zu klären. Die Straße war während der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten gesperrt.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars

Hinweis: Zunächst war das Alter der Getöteten mit 59 Jahren angegeben. Die Polizei korrigierte diese Angaben am Dienstag.