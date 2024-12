Tödlicher Unfall auf Landstraße in Sontra

Bei einem schweren Unfall auf einer Landstraße in Sontra ist eine Person ums Leben gekommen. Eine weitere wurde verletzt. Die Polizei prüft, ob ein Hase den Zusammenstoß ausgelöst haben könnte.

Veröffentlicht am 13.12.24 um 12:03 Uhr

Zu dem Unfall kam es am Freitagmorgen zu dem Unfall auf der L3248 zwischen den Sontraer Stadtteilen Wölfterode und Blankenbach (Werra-Meißner). Wie die Polizei mitteilte, stießen zwei Autos frontal zusammen. Der Fahrer des einen Autos starb an seinen schweren Verletzungen. Er war in seinem Kleinwagen eingeklemmt worden.

Der zweite Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Personen saßen nicht in den Autos.

Landstraße stundenlang vollgesperrt

Wie genau sich der Unfall ereignete, soll ein Gutachter vor Ort klären. Am Unfallort wurde ein toter Hase auf der Fahrbahn gefunden. Die Polizei prüft deshalb, ob ein Wildwechsel den Unfall ausgelöst haben könnte.

Die Landstraße ist seit 7.30 Uhr vollgesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt unter anderem über die B400.