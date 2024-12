Tödlicher Unfall Fußgänger in Mörfelden-Walldorf von Bus überfahren

Ein 85-Jähriger ist in Mörfelden-Walldorf von einem Bus überfahren und dabei getötet worden. Wie der Mann an einem Fußgängerüberweg unter den Bus geriet, ist noch unklar.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Montagabend um 18.38 Uhr. Der 85 Jahre alte Rentner sei an einem Fußgängerüberweg in der Liebermannstraße in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) von dem Linienbus erfasst worden.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Er sei unter den Bus geraten und dabei so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Die Feuerwehr musste den unter dem Bus liegenden Mann bergen. Auch Rettungswagen und Notarzt waren im Einsatz.

Der genaue Hergang des Unfalls soll jetzt ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird ein Gutachter eingeschaltet. Die Polizei bittet zudem mögliche Zeugen, sich zu melden.