An Kreuzung in Osthessen

Tödlicher Verkehrsunfall in Osthessen: Die Fahrerin eines E-Bikes in Hofbieber ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Krankenhaus gestorben.

Eine 68 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Hofbieber (Fulda) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtete, kollidierte die vorfahrtberechtigte E-Bike-Fahrerin aus dem Landkreis Fulda an einer Kreuzung mit dem Auto eines 27-Jährigen. Sie stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, starb aber an ihren Verletzungen.

Autofahrer unter Schock

Der 27 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle unweit des Schlosses Biberstein im Einsatz. Die Landstraße zwischen den Ortsteilen Langenbieber und Schackau wurde für zwei Stunden gesperrt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.