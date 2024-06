Das Auto prallte gegen einen Baum und geriet in Brand.

Auf der Bundesstraße 3 zwischen Bensheim und Heppenheim ist ein Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer kam ums Leben.

Bei einem Autounfall im Landkreis Bergstraße auf der B3 zwischen Heppenheim und Bensheim kam am Sonntagmorgen ein Mann ums Leben. Nach Angaben der Polizei war der 63-Jährige aus Bensheim mit seinem Auto unterwegs, als er gegen 8.40 Uhr ohne Fremdeinwirkung nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Fahrer erliegt schweren Verletzungen

Das Auto geriet demnach in Brand, Ersthelfer konnten den Fahrer jedoch aus dem Fahrzeug retten. Er war jedoch so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Warum der Mann mit seinem Auto verunglückte, war zunächst unklar. Die B3 musste wegen Rettungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt werden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.