Torwart in Wange gebissen - Ermittlungen in Bad Orb

Bei einem Fußballspiel in der Kreisliga A in Bad Orb (Main-Kinzig) wurde wohl ein Torwart gebissen.

Veröffentlicht am 28.04.25 um 13:43 Uhr

Laut Polizei wollte er sich aufwärmen. Er nahm sich einen Ball, der neben dem gegnerischen Tor lag. Das versetzte den gegnerischen Torwart offenbar so in Rage, dass er den Fußballer "geschubst und ihn in die rechte Wange gebissen haben soll."