Toter in der Fulda gefunden

Notfälle

Ein Mann ist am Mittwochabend nach Hilferufen leblos in der Fulda in Kassel gefunden worden.

Anwohner hatten zuvor die Polizei alarmiert. Rettungsmaßnahmen blieben bei dem 58 Jahre alten Mann aus Hofgeismar allerdings erfolglos, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Leiche des Mannes soll obduziert werden.