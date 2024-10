Toter und 13 Verletzte bei Brand in Frankenberger Krankenhaus

Bei einem Brand in einem Krankenhaus im nordhessischen Frankenberg ist ein Patient ums Leben gekommen. Das Feuer war in seinem Zimmer ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Der Brand sei gegen 18 Uhr gemeldet worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit. Nach ersten Erkenntnissen habe es in einem der Patientenzimmer im Kreiskrankenhaus in Frankenberg (Eder) gebrannt. Wieso, ist noch unklar.

Ein Patient hielt sich laut Polizei zu dem Zeitpunkt in dem Zimmer auf. Er sei gestorben. Außerdem habe es 13 Verletzte gegeben. Sie seien mit Krankenwagen in andere Krankenhäuser gebracht worden.

Patienten müssen verlegt werden

Die Feuerwehr löschte den Brand. Teile des Krankenhauses können jedoch nicht mehr genutzt werden. Laut Polizei müssen deshalb weitere Patienten verlegt werden.

Etwa 150 bis 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.