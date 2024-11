Bei einem Brand in einem Krankenhaus im nordhessischen Frankenberg ist ein Patient ums Leben gekommen. Das Feuer war in seinem Zimmer ausgebrochen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Der Brand sei gegen 18.40 Uhr gemeldet worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit. Nach ersten Erkenntnissen habe es in einem der Patientenzimmer im Kreiskrankenhaus in Frankenberg (Eder) gebrannt. Ein Patient hielt sich laut Polizei zu dem Zeitpunkt in dem Zimmer auf. Er starb. Seine Identität war zunächst unklar. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

13 Patienten, fünf Angestellte der Klinik und zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt - überwiegend durch das Einatmen von Rauch, wie die Polizei mitteilte.

Patienten verlegt, Operationen abgesagt

Auch wenn die Feuerwehr den Brand zügig löschen konnte, sind Teile des Krankenhauses laut Polizei vorerst nicht mehr nutzbar. 13 Patientinnen und Patienten mussten deshalb in der Nacht in umliegende Kliniken verlegt werden, 56 wurden im Haus auf andere Zimmer verteilt - viele von ihnen landeten auf der Geburtsstation.

Die Intensivstation im Krankenhaus ist dagegen intakt. Sie verfügt nach Angaben der Feuerwehr über ein separates Lüftungssystem. Die Patienten können dort deshalb weiterhin versorgt werden.

Für Freitag geplante Operationen wurden abgesagt, auch das Medizinische Versorgungszentrum im Krankenhaus bleibt am Freitag geschlossen.

300 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt waren laut Feuerwehr rund 300 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf, am Freitagmorgen waren Sachverständige des Landeskriminalamtes und ein Gerichtsmediziner vor Ort.

Die Ermittlungen der Brandermittler am Tatort seien nun abgeschlossen, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Die Ergebnisse stünden jedoch noch aus. Die Höhe des Sachschadens könne noch nicht beziffert werden.