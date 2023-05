Im Streit um eine Vorfahrt beim Holzmachen an einem Waldstück in Hadamar (Limburg-Weilburg) hat ein Autofahrer einen Traktorfahrer verletzt.

Der 60 Jahre alte Traktorfahrer war am Samstag auf einem Waldweg unterwegs, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Es sei mit einem 51-jährigen Autofahrer zu einem Streit über die Durchfahrt des Traktorfahrers gekommen, in dessen Verlauf dieser an der Hand verletzt und - nach seinen Angaben - mit einem gefährlichen Werkzeug bedroht wurde.