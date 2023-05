Tramfahrer schnappt Einbrecher in Viernheim

Die Polizei in Viernheim (Bergstraße) hat mit Hilfe eines Straßenbahnfahrers einen Einbrecher gefasst.

Wie die Beamten am Mittwoch meldeten, war der Verdächtige am Dienstag zweimal in die Tram des 55-Jährigen eingestiegen, einmal mit und einmal ohne Koffer. Als der Fahrer einen Polizeiwagen bemerkte, hielt er die Bahn und verständigte die Beamten, die den Verdächtigen bereits suchten. Er konnte festgenommen werden.