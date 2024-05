Transporter mit Diebesgut in Bad Soden-Salmünster gestoppt

Kurzmeldung Transporter mit Diebesgut in Bad Soden-Salmünster gestoppt

Die Polizei hat am Dienstag einen 26-Jährigen in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) gestoppt, der in seinem Transporter mehrere als gestohlen gemeldete Pedelecs geladen hatte.

Laut Polizei gab ein GPS-Tracker den entscheidenden Hinweis.