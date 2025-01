Auf der A45 bei Dillenburg (Lahn-Dill) ist ein Pkw von einem Autotransporter herabgerutscht und über drei Fahrspuren geschleudert worden.

Veröffentlicht am 13.01.25 um 19:07 Uhr

In der Mittelleitplanke sei das Auto dann auf dem Dach liegen geblieben, teilte die Polizei am Montag mit. Der Unfall passierte am Samstag zwischen der Anschlussstelle Dillenburg und Herborn-West. Der Schaden: rund 84.000 Euro geschätzt.