Blitzermarathon 2025 Alle Standorte der Polizei in Mittelhessen

Wo Autofahrer am 9. April in Gießen und Umgebung sowie in den Landkreisen Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und dem Wetteraukreis besonders aufpassen sollten, erfahren Sie hier.

Bild © picture-alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Für den sogenannten Blitzermarathon 2025 in Hessen hat das Polizeipräsidium Mittelhessen folgende Standorte der Radarkontrollen veröffentlicht. Standorte im Landkreis Gießen Buseck-Großen-Buseck, L3128, Einmündung Industriegebiet

Fernwald, B457 Abfahrt Steinbach, Fahrtrichtung Gießen

Gießen, B457, Fahrtrichtung Lich, Höhe Europaviertel

Gießen, Konrad-Adenauer Brücke

Gießen, L3126, Grünberger Straße, Höhe Waldsportplatz, stadtauswärts

Gießen, L3130, Leihgesterner Weg, Höhe Schwarzacker (Uni Naturwissenschaften), stadteinwärts

Gießen, L3475, Fahrtrichtung Lollar, Höhe Zufahrt Badeburg

Gießen, Neustadt

L3047, Ausbauende der A480

Lich, Hungener Straße

Lich, Kirchhofsgasse

Lollar, L3475, Gießener Straße 12

Lollar, L3475, Gießener Straße 39

Rabenau-Kesselbach, Gießener Straße Standorte im Kreis Marburg-Biedenkopf Biedenkopf, Hainstraße

Dautphetal, Marburger Straße / Lahnstraße

Gladenbach, Bahnhofstraße 75

Kirchhain-Betziesdorf, B62

Lahntal-Goßfelden, B252

Marburg, Am Richtsberg

Marburg, Marbacher Weg

Marburg, Panoramastraße

Marburg, Sonnenblickallee

Marburg, Wehrdarer Straße 56

Bad Nauheim, Parkplatz großer Teich, Frankfurter Straße

Bad Nauheim, Wintersteinstraße, Höhe Waldsportplatz, Fahrtichtung Ober-Mörlen

Bad Vilbel, L3008, Höhe km 0,6

Büdingen, B457, Vonhäuser Höhe

Butzbach, Am Waldhof

Butzbach, Tepler Str. / Seedammweg

Friedberg, Fauerbacher Straße, Höhe Kindergarten

Friedberg, Wetteraustr., Höhe Kita, Fahrtrichtung Friedberg

Friedberg,Florstädter Str.3, Fahrtrichtung Florstadt

Hirzenhain, B275, Nidderstraße, Fahrtrichtung Merkenfritz

L3057, Köpperner Kreuz, Fahrtrichtung Rodheim

Nidda-Eichelsdorf, B455, Frankenstraße gegenüber Rewe-Markt

Wölfersheim, B455, Höhe Anschlussstelle Wölfersheim

Wölfersheim, B455, Ortseingang aus Richtung Friedberg

Wölfersheim, B455, Seestraße

Wöllstadt-Ober-Wöllstadt, Gießener Straße / Hanauerstraße Standorte im Lahn-Dill-Kreis Bischoffen, B255, zwischen Oberweidbach und Niederweidbach

Braunfels-Bonbaden, Solmsbachstr. Höhe Hausnummer 25, Fahrtrichtung Solms-Oberndorf / Braunfels

Dillenburg, B253, Kassler Straße

Dillenburg, B277, Frankfurter Straße

Dillenburg, Hof-Feldbach-Straße / Ecke Mühlenstraße

Dillenburg-Niederscheld, B277

Driedorf, B255, Höhe Steinringsberg, Fahrtrichtung Herborn

Eschenburg, B253

Haiger, B277, Hohleichenrain, Fahrtrichtung Dillenburg

Haiger, L3044, Westerwaldstraße

Herborn, B255, Abfahrt Schönbach

Herborn, B277, Alsbachkreuzung

Solms-Niederbiel, Oberbielerstr. Höhe Riemannstr. 9, Fahrtrichtung Oberbiel

Wetzlar, B49, Höhe Garbenheim, Fahrtrichtung Gießen

Wetzlar, Hermannsteiner Straße Standorte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen Aßlar, A45, Hanau-Dortmund, Höhe km 161,915

Haiger, A45 Hanau-Dortmund, Höhe km 134,240

Haiger, A45, Dortmund-Hanau, Höhe km 131,213

Herborn, A45, Dortmund-Hanau, Höhe km 146,150

Herborn, A45, Hanau-Dortmund, Höhe km 140,654

