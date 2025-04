Blitzermarathon 2025 Alle Standorte der Polizei in Nordhessen

Wo Autofahrer am 9. April in Kassel und Umgebung sowie in den Landkreisen Schwalm-Eder, Werra-Meißner und Waldeck-Frankenberg besonders aufpassen sollten, erfahren Sie hier.

Für den sogenannten Blitzermarathon 2025 in Hessen hat das Polizeipräsidium Nordhessen folgende Standorte der Radarkontrollen veröffentlicht. Standorte in Stadt und Landkreis Kassel Baunatal, Friedrich-Ebert-Allee

Grebenstein, Hofgeismarer Str. 9, Burgbergschule

Hofgeismar, Am Anger 1, Kindergarten "Am Anger"

Kassel, Leipziger Straße / Ölmühlenweg,

Kassel, Dresdener Str., Höhe Haltestelle Dahlheimer Weg, stadteinwärts

Kassel, Druseltalstraße / Heideweg,

Kassel, Kölnische Straße / Albert-Schweitzer-Schule

Kassel, Leipziger Str., Ortsausgang vor Ampelkreuzung A7 Kassel-Ost

Kassel, Ludwig-Mond-Str. / Frankfurter Straße

Kassel, Querallee, Bereich Luisenschule

Kassel, Waldemar-Petersen-Str. 15 gegenüber Kindergarten

Kaufungen, K7, Höhe Hundepension, Richtung Kaufungen

Schauenburg, L3215 Bereich Haus-Nr. 6, Richtung Breitenbach

Vellmar, Brüder-Grimm-Straße, Gesamtschule

Vellmar, Heckershäuser Straße, Grundschule

Vellmar, L3234, Höhe Mittelring, beide Richtungen

B450 zwischen Wolfhagen-Istha und Bad Emstal-Balhorn

Wolfhagen-Ippinghausen, Korbacher Straße, Grundschule Standorte im Schwalm-Eder-Kreis Fritzlar, B253, Brücke Deponie Tannenhöhe, Fahrtrichtung Unshausen

Fritzlar, K13, Höhe Graf-Zeppelin-Straße, Fahrtrichtung Zennern

Homberg (Efze), B323, Höhe Batzenmühle, Fahrtrichtung Frielendorf

Homberg (Efze), L3224, Höhe Basaltwerk, Fahrtrichtung Homberg (Efze)

Herleshausen-Unhausen, B400

Hessisch Lichtenau-Velmeden, Witzenhäuser Str. (L3238 / Ortsdurchfahrt)

Meinhard-Frieda, B249, Einmündung L3467

Sontra-Ulfen, B400 Standorte im Landkreis Waldeck-Frankenberg Bad Arolsen, Prof.-Bier-Straße / Bürgerhalle

Bad Wildungen, B253, zwischen Braunau und Bad Wildungen

Bad Wildungen, Langemarckstraße / Brunnenallee

Battenberg, Dodenauer Straße, Schule

Diemelsee, L3393, Strandbad Diemelsee

Gemünden (Wohra), Wohraer Straße

Korbach, Briloner Landstraße stadtauswärts

Korbach, K25, Frankenberger Landstraße 8

Korbach, Kasseler Straße Schulzentrum (30er-Zone)

Rosenthal, Marburger Straße

Waldeck, B485, Höhe Reiherbach 1

Waldeck, L3086, Ederseerandstraße

Waldeck-Sachsenhausen, B485, Wildunger Straße / Kornhausstraße

Willingen-Bömighausen (70er-Zone) Standorte der Polizeiautobahnstation Baunatal Baunatal: A44, Westkreuz-Kassel in Richtung A49

