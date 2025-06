Trauer nach Amoklauf in Graz auch in Partnerstadt Darmstadt

Der Amoklauf am Mittwoch an einer Schule in Graz in Österreich hat auch in Darmstadt Trauer ausgelöst.

Darmstadt ist eine Partnerstadt von Graz. Darmstadts Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) sagte, er sei fassungslos: "Die Ereignisse in Graz sind auch für uns als Schwesterstadt einschneidend und wir werden alles dafür tun, den Freundinnen und Freunden dort zu helfen." Bei dem Amoklauf soll ein 21-Jähriger neun Menschen und sich selbst erschossen haben. Zwölf weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.