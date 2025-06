Amenda gewinnt mit der Schweiz klar

Beim Freundschaftsspiel der USA gegen die Schweiz standen sich am Dienstagabend zwei Akteure von Eintracht Frankfurt im direkten Duell gegenüber: Mittelfeldspieler Paxten Aaronson spielte für die US-Amerikaner im ersten Abschnitt, kassierte mit seinem Team in der Zeit allerdings vier Tore. Für die Schlussphase wurde bei der Schweiz Innenverteidiger Aurèle Amenda eingewechselt. Er kam so immerhin noch auf 18 Spielminuten und durfte am Ende den 4:0-Sieg mitfeiern. Bei Can Uzun gab es weniger Grund zur Freude: Der Mittelfeldspieler verlor am Abend mit der Türkei 0:1 gegen Mexiko und wurde nicht eingewechselt.