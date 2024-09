Trickdiebe machen fette Beute in Hanau

Einen fünfstelligen Geldbetrag haben Trickdiebe einer 70-Jährigen in Hanau abgenommen.

Veröffentlicht am 20.09.24 um 16:48 Uhr

Die Frau hatte das Geld in 200-Euro-Scheinen zuvor bei einer Bank abgehoben und in einer Tasche auf den Beifahrersitz ihres Wagens gestellt, wie die Polizei am Freitag berichtete. Eine Unbekannte lockte die Frau unter einem Vorwand kurzzeitig aus ihrem Auto. Als sie zurückkehrte, war die Tasche mit dem Geld verschwunden.