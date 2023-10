Trio attackiert Busfahrer in Frankfurt

Drei Jugendliche haben am Donnerstagabend einen Busfahrer im Frankfurter Stadtteil Eschersheim attackiert.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, sprach das Trio den Busfahrer in dessen Pause an und besprühte ihn mit Pfefferspray. Drei Zeugen, die einschreiten wollten, wurden ebenfalls besprüht. Die Täter flüchteten.