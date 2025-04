Ausnahmezustand am Zoo: Die extrem gehypte Frankfurter Modemarke 6pm hatte am Donnerstag über soziale Medien zum Warehouse-Sale geladen und so in kürzester Zeit mehrere Tausend junge Menschen angelockt. Scheinbar hatten weder die Polizei noch die Betreiber der Marke mit so einem großen Andrang gerechnet. Der Verkauf musste abgebrochen werden, kein einziges Kleidungsstück wurde verkauft. Jetzt soll der Pop-Up-Store mit verstärkten Sicherheitsbedingungen am Freitag und Samstag noch einmal am Zoo öffnen und den Fans die Chance geben, sich eines der begehrten Teile zu sichern.