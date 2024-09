U-Haft in Lampertheim nach Drogenfund im Auto

Die Polizei hat am Montag zwei Männer in Lampertheim (Bergstraße) festgenommen, die mit Drogen, einer geladenen Waffe und 4.400 Euro Bargeld in einem Auto auf der A67 unterwegs waren.

Veröffentlicht am 18.09.24 um 11:21 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Wie die Polizei am Mittwoch meldete, hatten die 49 und 52 Jahre alten Männer Marihuana, Haschisch, Ecstasy und Amphetamin dabei. Sie kamen in Untersuchungshaft.