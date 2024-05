U-Haft nach Messerattacke in Bus in Bad Schwalbach

Ein stark betrunkener Mann soll in einem Bus in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) einen Fahrgast mit einem Cutter-Messer verletzt haben und sitzt wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft.

Das teilten die Ermittler am Montag mit. Der 55-Jährige soll vor der Tat am Donnerstag das 24 Jahre alte Opfer rassistisch beleidigt haben.