Zwei Verletzte bei Massenschlägerei in Hanau

Bei einer Massenschlägerei mit etwa 20 Beteiligten in Hanau sind am Mittwochabend ein 18-Jähriger und ein 22-Jähriger am Kopf verletzt worden.

Laut Polizei kamen sie nach der Schlägerei in der Innenstadt ins Krankenhaus, konnten dieses nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Die Hintergründe der Schlägerei seien noch weitgehend unklar. Ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Am Tatort sei zudem eine Eisenstange gefunden worden. Die Beamten suchen nach einem Unbekannten, der einen Hammer eingesetzt haben soll.