Juwelier in Kassel ausgeraubt - Familie in Wohnung gefesselt

Räuber haben einen Kasseler Juwelier in seiner Wohnung erpresst und ihm die Schlüssel zu seinem Geschäft und seinem Auto abgenommen. Zuvor hatten sie seine Familie gefesselt und geknebelt.

In Kassel ist am Samstag ein Juweliergeschäft ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, drangen am späten Nachmittag vier maskierte Männer gewaltsam in die Wohnung eines Juweliers im Stadtteil Rothenditmold ein und bedrohten, fesselten und knebelten seine Ehefrau und zwei weitere Familienmitglieder.

Täter warteten in Kasseler Wohnung

Dann warteten sie ab, bis der Juwelier nach Hause kam. Als der 58 Jahre alte Mann die Wohnung betreten hatte, überwältigten die vier Männer ihn, bedrohten ihn mit einer Pistole und verlangten von ihm die Schlüssel zu seinem Geschäft in der Kasseler Innenstadt sowie den Schlüssel seines Autos, wie die Polizei mitteilte.

Drei Täter blieben in der Wohnung bei der Familie, während der vierte mutmaßlich mit dem Auto des 58-Jährigen zu dem Juweliergeschäft fuhr. Dort entwendete er laut Polizei Schmuck in bislang nicht bekannter Höhe und fuhr zurück zur Wohnung.

Gegen 20.45 Uhr seien alle vier Täter über den Balkon der Wohnung geflüchtet. Mindestens zwei der vier Täter sollen bewaffnet gewesen sein. Die Polizei suchte auch am Montag nach Zeugen der Tat. Eine heiße Spur gebe es noch nicht, so ein Sprecher.