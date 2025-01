Pkw von Juwelier nach Raubüberfall in Kassel gefunden

Nach dem Überfall auf einen Juwelier und seine Familie in deren Kasseler Wohnung hat die Polizei das Auto des Opfers sichergestellt. Die vier Täter waren damit geflüchtet, nachdem sie seinen Laden leergeräumt hatten. Die Fahndung nach dem Quartett dauert an.

Bei dem Juwelier in Kassel wurde die gesamte Auslage gestohlen.

Bild © Christian Vogel/hr

Erster Erfolg für die Ermittler nach dem Juwelenraub in Kassel: Das Fahrzeug des Opfers, mit dem die Räuber nach der Tat wohl geflüchtet waren und nach dem europaweit gefahndet worden war, ist gefunden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt.

Pkw wenige hundert Meter von Wohnung gefunden

Demnach wurde der Pkw des Juweliers einige hundert Meter von dessen Wohnung im Stadtteil Rothenditmold entfernt entdeckt. Der Hinweis darauf sei aus der Bevölkerung gekommen. Die Polizei hatte europaweit nach dem Golf 7 gefahndet.

Am Samstagnachmittag waren vier Männer gewaltsam in die Wohung des Juweliers eingedrungen und hatte dessen Ehefrau und zwei weitere Familienmitglieder erst bedroht und ausgeraubt und anschließend gefesselt und geknebelt. Als der 58 Jahre alte Juwelier nach Hause kam, wurde auch er überwältigt und mit einer Pistole bedroht. Laut Polizei waren mindestens zwei der Täter bewaffnet.

Räuber ließen sich Schlüssel aushändigen

Von dem Juwelier ließen sie sich die Schlüssel zu dessen Geschäft und seinem Wagen aushändigen. Einer der Räuber zog los und räumte die gesamte Auslage des Juwelierladens leer. Die übrigen drei Räuber blieben zunächst in der Wohnung und flüchteten gegen 20.45 Uhr über den Balkon.

Den Opfern gelang es, die Polizei zu alarmieren. Die Familie hatte durch Schläge und das gewaltsame Vorgehen der Täter leichte Verletzungen davongetragen. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos.

Noch am Montag waren die Vitrinen in dem Laden nahe der Innenstadt leer. Auch die Auslage im Schaufenster war komplett ausgeräumt. In der Tür hing ein Zettel mit der Aufschrift: "Wegen einer akuten Situation haben wir geschlossen."

Vermutlich über Harleshausen geflüchtet

Bei der Kasseler Polizei wurde eine Ermittlungsgruppe namens "AG Gold" gegründet. Sie sucht nun mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die am Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge entlang des mutmaßlichen Fluchtwegs gemacht haben.

Es gebe Anzeichen dafür, dass die Täter möglicherweise nach Verlassen der Wohnung über die Wolfhager Straße stadtauswärts über Harleshausen in Richtung Rasenallee geflüchtet seien, teilten die Beamten mit. Die mögliche Spur verliere sich im Bereich des Freibads Harleshausen.

Wiederverkauf von Diebesgut laut Juwelierverband schwierig

Ob die Täter den erbeuteten Schmuck weiterverkaufen wollen, ist unklar. Der Verkauf von Diebesgut über seriöse Kanäle habe "wenig Aussicht auf Erfolg", erklärte Joachim Dünkelmann, Geschäftsführer des Bundesverbands der Juweliere (BVJ) gegenüber dem hr. "Die Warnsysteme innerhalb der Branche funktionieren gut".

Es sei schwer, Neuware in größeren Mengen zu verkaufen, weil Fachleute Verdacht schöpften, so Dünkelmann. Zudem würden die persönlichen Daten des Verkäufers erhoben.