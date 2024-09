Polizei-Einsatz in Ulrichstein Hehler sollen Ware im Wert von fünf Millionen Euro in Halle gelagert haben

Seit knapp einer Woche läuft ein Polizeieinsatz an einer Lagerhalle in Ulrichstein. Wie die Beamten erst jetzt mitteilten, wurde dort Ware im Wert von mehreren Millionen Euro sichergestellt. Sieben Menschen wurden festgenommen. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang.

In der Halle fand sich eine große Anzahl von gelagerten Waren. Bild © osthessen-news.de

Sieben Menschen sind in einer Lagerhalle in Ulrichstein-Rebgeshain (Vogelsberg) wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetruges, der gewerbsmäßigen Hehlerei und der Unterschlagung vorübergehend festgenommen worden. Dabei geht es um Waren im Wert von rund fünf Millionen Euro, die in der Halle lagerten. Tagelang hatte die Polizei dort ermittelt, Informationen darüber gab es lange nicht. Wie das Polizeipräsidium Osthessen nun am Dienstag mitteilte, handelt es sich dabei unter anderem um hochwertige E-Bikes, elektronische Haushaltsgeräte, tonnenweise Kupfer sowie Streetwear-Produkte und Sneaker. Da der Verdacht bestehe, dass es sich dabei um unterschlagene Ware handele, sei diese beschlagnahmt worden. Firma meldete 170 fehlende E-Bikes Ausgelöst wurden die Ermittlungen, weil eine Speditionsfirma den Verlust von einer Lieferung mit 170 E-Bikes gemeldet hatte. Die Spur führte die Beamten zu der Lagerhalle in einem Industriegebiet in Rebgeshain. Wo der Rest der sichergestellten Ware herkommt, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Dort nahmen sie am vergangenen Donnerstag sieben dort angetroffene Personen im Alter von 26 bis 40 Jahren vorübergehend fest und durchsuchten Halle und Grundstück. Die Ermittlungen dauern an. Besorgte Anwohner hatten zuvor dem Medienportal Osthessen-News berichtet, dass die Halle seit vergangenem Donnerstag von der Polizei durchsucht wurde. Die Polizei hatte dies bestätigt, sich aber zunächst nicht zu den Hintergründen äußern wollen.